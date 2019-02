Spruch des Tages Susan Boyle über ihren Beziehungsstatus

So fasst der "Britain's Got Talent"-Star Susan Boyle (57, "I Dreamed a Dream") ihre Einstellung zum Single-Leben zusammen. Nach wie vor sie keinen Partner an ihrer Seite, doch das scheint sie wenig zu stören. Stattdessen gibt sie sich mit der Gesellschaft ihrer Katze Tessie zufrieden. Zehn Jahre, nach ihrem Ruhm durch die berühmte Castingshow, erzählte die Schottin in einem Interview mit dem britischen Magazin "The Sun" zudem, dass sie immer noch ein bescheidenes Leben führe.