Spruch des Tages So sucht Tiffany Haddish einen Freund

Schauspielerin Tiffany Haddish (39, "Girls Trip") ist derzeit Single. Ob sich das mit dem Ratschlag von Sänger John Mayer (41) ändern wird? Seine ungewöhnliche Idee hat auch einen Hintergrund: Sobald sie das Beziehungsgerücht öffentlich gestreut habe, würden die Medien Bildkombis von ihr und ihrem Objekt der Begierde anfertigen. Der Mann könne diese sehen und feststellen, wie süß sie sei und so auch in Realität auf die Idee kommen, mit ihr anzubandeln, wie die Schauspielerin in "The Late Show with Stephen Colbert" erklärte. Ob Profi-Baseballspieler Giancarlo Stanton (29) von den New York Yankees, auf den Haddish derzeit steht, darauf wohl anspringen wird?