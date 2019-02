Spruch des Tages So denkt Carolin Kebekus über den Brexit

So fasst Komikerin Carolin Kebekus (38) im Interview mit dem Magazin "stern" die zähen Verhandlungen über den für 2019 geplanten britischen EU-Austritt zusammen. Mit der britischen Premierministerin Theresa May (62) hat sie fast ein bisschen Mitleid. "Das ist furchtbar, dauernd in Brüssel andackeln zu müssen und anschließend zu Hause in London zur Sau gemacht zu werden." Tauschen wolle sie mit ihr nicht.