Spruch des Tages Senta Berger: Erotik ist ein Muss

Im September feiern Senta Berger (77, "Willkommen bei den Hartmanns") und ihr Mann Michael Verhoeven (80) ihren 53. Hochzeitstag. Das Geheimnis einer langen Liebe? Sexualität und Erotik dürften nicht verloren gehen, betont Senta Berger nun im Interview mit der "Bild am Sonntag". "Da hatten Michael und ich großes Glück, dass es mit uns so schön war und ist." Ein zweiter Grundpfeiler sei neben der Erotik das Vertrauen, so die gebürtige Wienerin. "Wenn Michael unsere Geheimnisse preisgäbe, dann würde ich ihn verlassen". Kennengelernt hatte sich das Paar 1963 während der Dreharbeiten zu dem deutschen Liebesfilm "Jack und Jenny". 1966 heiratete Berger den Regisseur und Arzt Verhoeven in München. Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne, Schauspieler Luca Verhoeven (40) und Regisseur Simon Verhoeven (46).