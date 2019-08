Spruch des Tages Sebastian Krumbiegel über AfD-Wähler

So beschreibt Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel (53) in der gestrigen ZDF-Talkshow von Markus Lanz (50) die aktuelle Lage im Osten mit den AfD-Wählern. Der in Leipzig geborene Künstler ruft gleichzeitig dazu auf, den Dialog zu suchen. "Wenn wir verlernen [...] miteinander zu reden, und eben auch mit AfD-Wählern zu reden, wenn wir die beschimpfen, kriegen wir sie nie zurück."