Spruch des Tages Scarlett Johansson will alles spielen

Eigentlich sollte Scarlett Johansson (34, "Ghost in the Shell") im Film "Rub & Tug" einen Transgender-Mann darstellen. Als das bekannt wurde, wurde vielfach kritisiert, dass die Rolle nicht von einem Trans-Schauspieler gespielt werde. Johansson zog sich schließlich aus dem Projekt zurück. Wie "Page Six" nun berichtet, hat sie in einem Interview mit dem Magazin "As If" erzählt, dass sie derartige Einschränkungen schade finde.