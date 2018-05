Spruch des Tages Sarah Paulson über Rihanna

Sarah Paulson (43, "12 Years a Slave") wird bald neben Rihanna (30) und vielen weiteren Stars in "Ocean's Eight" zu sehen sein. Was hinter den Kulissen, bei den Dreharbeiten, passiert ist, erzählte die Schauspielerin im Interview mit Ellen DeGeneres (60). Sie hätte sich fast blamiert, denn sobald sie die Sängerin sah, wollte sie jedes Mal den Hit "Work" zum Besten geben. "Das war nicht gut. Erstens kann ich nicht singen und zweitens ist es einfach total streberhaft", gibt sie zu. Trotzdem glaubt die US-Amerikanerin, dass die beiden Freunde wurden.