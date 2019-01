Spruch des Tages Sarah Paulson ist ein Angsthase

"America Horror Story", "Bird Box" oder "Glass": Sarah Paulson (44) gehört aktuell zu den gefragtesten Thriller-Darstellerinnen - obwohl das offenbar gar nicht ihr Lieblings-Genre ist, wie sie in einem Interview mit "CNN" verriet. Gute Gründe, erneut zuzusagen, gebe es aber immer wieder. Bei "Glass", ihrem nächsten gruseligen Film, sei es Regisseur M. Night Shyamalan (48) gewesen. "Ich liebe seine Filme. Ich weiß noch genau, was ich gemacht habe, als ich zum ersten Mal "The Sixth Sense" gesehen habe. Seine Arbeiten hatten großen Einfluss auf mich."