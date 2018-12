Spruch des Tages Sandra Bullock eckt an

Diese Frau ist hart im Nehmen: Sandra Bullock (54, "Ocean's 8") hat in der Talkshow von Stephen Colbert verraten, dass die Dreharbeiten zu ihrem neuen Netflix-Film "Bird Box" alles andere als leicht waren. Kein Wunder, schließlich musste sie in der Rolle der Malorie die Hälfte der Zeit eine Augenbinde tragen, um sich und ihre zwei Kinder vor einer Kraft zu beschützen, die die Menschen in den Selbstmord treibt. Von den Blessuren, die sie durch das Herumirren vor der Kamera davontrug, ließ sich die Schauspielerin aber nicht unterkriegen. Das Ergebnis der Dreharbeiten unter erschwerten Bedingungen steht ab dem 21. Dezember bei Netflix zum Abruf bereit.