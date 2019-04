Spruch des Tages Samantha Bee grillt Trump

So machte sich die US-Komikerin Samantha Bee (49, "Full Frontal") am Freitagabend über Präsident Donald Trump (72) lustig. Bee war zum zweiten Mal Gastgeberin des "Not The White House Correspondents' Dinner" in Washington D.C.. In ihrer Rede vor Journalisten und Prominenten bekam nicht nur Trump sein Fett weg. Auch seine Pressesprecherin Sarah Sanders (36) und Tucker Carlson (49), Nachrichtensprecher beim erzkonservativen Nachrichtensender Fox News, standen auf Bees verbaler Abschussliste. Das Dinner ist eine satirische Gegenveranstaltung zum jährlichen Presseball für die Korrespondenten im Weißen Haus.