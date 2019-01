Spruch des Tages Rührende Botschaft von Céline Dion

Vor drei Jahren hat René Angélil (1942-2016) den Kampf gegen den Krebs verloren. Seine Witwe, Sängerin Céline Dion (50, "My Heart Will Go On"), hat ihm an seinem Todestag eine rührende Botschaft auf ihrem Instagram-Account gewidmet, die auch ihre Fans tief bewegt. "Möge seine Seele im Paradies ruhen", kommentiert eine Userin den Post. "René wird immer in unserem Herzen bleiben", schreibt ein anderer Fan. Angélil und Dion hatten 1994 geheiratet und haben drei gemeinsame Kinder, René-Charles (17) sowie die Zwillinge Eddy und Nelson (8).