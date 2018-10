Spruch des Tages Rowan Atkinson hasst seinen Job

Der Kult-Komiker Rowan Atkinson (63) kehrt am 18. Oktober mit seinem neuen Film "Johnny English - Man lebt nur dreimal" in die Kinos zurück. Und das obwohl er offenbar wenig Gefallen an seinem Job findet. In einem "Playboy"-Interview lederte er los, dass er eigentlich alles an seinem Beruf hasse. Auch seine bekannteste Rolle kommt dabei nicht sehr gut weg: "Bei Licht betrachtet ist Mr. Bean doch ein furchtbar egoistischer und selbstgerechter Bastard." Die Figur sei ein verzogenes Kind, eingesperrt im Körper eines Erwachsenen.