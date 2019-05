Spruch des Tages Rod Stewart über Elton Johns "Rocketman"

Vor wenigen Tagen feierte der Film "Rocketman", der das Leben und die Karriere von Elton John (72, "Tiny Dancer") darstellt, Premiere. Rod Stewart (74, "Maggie May"), der laut "Daily Mirror" schon lange eine freundschaftliche Rivalität mit dem Sänger führt, nahm das als Anlass, um den Wettbewerb zwischen den beiden weiter anzuheizen. So erklärte er, dass auch er Interesse an einer Verfilmung seiner Geschichte hätte.