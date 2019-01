Spruch des Tages Robert De Niro: Trump-Rolle unmöglich

Hollywood-Star Robert De Niro (75, "Taxi Driver") ist wahrlich kein Fan des amtierenden US-Präsidenten. Das machte der Schauspieler schon in so manchem Interview deutlich. Neu ist jedoch, dass seine Abneigung gegen Donald Trump (72) sogar seine berufliche Laufbahn beeinflusst. Im Gespräch mit der "Bild am Sonntag" erklärte De Niro nun, dass er für einen Film niemals in die Rolle des "unverzeihlich schrecklichen" und "zutiefst unsympathischen" Staatsmannes schlüpfen könne. An jede seiner Figuren könne er sich "gefühlsmäßig anknüpfen", doch bei Trump gelinge ihm das einfach nicht. "Es ist unmöglich."