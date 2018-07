Spruch des Tages Rhys Meyers über Stress mit Alkohol

Nach seinem Ausraster in einem Flugzeug hat sich Schauspieler Jonathan Rhys Meyers (40, "Die Tudors") zu dem Vorfall jetzt bei "Larry King Now" geäußert, wie US-Medien berichten. Nach einer kräftezehrenden Reise gemeinsam mit seiner Frau Mara Lane und dem einjährigen Sohn habe er im Flieger zu einem Drink gegriffen, erklärte er. Er soll sich dann unter anderem derart heftig mit seiner Frau gestritten haben, dass die anderen Fluggäste sich davon gestört fühlten. Am Flughafen von Los Angeles wurde er festgenommen. Rhys Meyers beteuert nun aber, er habe seine Lektion gelernt und werde sich erneut Hilfe suchen.