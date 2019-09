Spruch des Tages Renée Zellweger über Schönheits-OPs

Es ist noch nicht lange her, da musste sich Schauspielerin Renée Zellweger (50, "Ein verlockendes Spiel") nach einem Red-Carpet-Auftritt mit fiesen Kommentaren und Gerüchten zu vermeintlichen Schönheitsoperationen in ihrem Gesicht auseinandersetzen. Doch so locker, wie sie einst behauptet hatte, sei sie letztendlich nicht mit der Situation umgegangen. Das verriet sie nun in einem Interview mit dem Radiosender "Sirius XM": "Hin und wieder beschäftigt es mich in meinem Leben, aber ich bekomme davon nichts mit, bis es mir jemand schickt."