Spruch des Tages Reese Witherspoon sagt ihre Meinung

Sie traut sich! Reese Witherspoon (42, "Big Little Lies") spricht in einem Interview mit dem Magazin "Vogue" über ihre rebellische Phase zu Schulzeiten. Die Schauspielerin wurde demnach mehrmals der Schule verwiesen, da sie ihren Lehrern zu oft die Meinung gesagt habe. Trotz allem mangelte es ihr nie an guten Noten und Beliebtheit. Mittlerweile ist Witherspoon ein Hollywood-Schwergewicht. Und ihre Position nutzt sie auch dafür, sich aktiv für Frauen einzusetzen: "Ich hatte es satt, Filme zu drehen, bei denen ich die einzige weibliche Hauptrolle am Set war", so der Star.