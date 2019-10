Spruch des Tages Quoten-Gift Barbara Schöneberger

Barbara Schöneberger (45, "Jetzt singt sie auch noch...!") gehört zu den beliebtesten Moderatorinnen im deutschen Fernsehen. Doch das war nicht immer so, wie sie nun in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung verriet. "Alle fanden mich damals irgendwie lustig, aber keiner wusste so recht, was man mit mir machen soll", erklärte das Multitalent. Wenn sie nicht 2008 bei der "NDR Talk Show" angefangen hätte, wäre sie vielleicht am Ende bei ProSieben vor dem Teleprompter gelandet, so die 45-Jährige weiter. Am 11. Oktober feiert die "NDR Talk Show" ihren 40. Geburtstag.