Spruch des Tages Pippa Matthews: Sohn mag kein Baby-Yoga

Im vergangenen Oktober kam er auf die Welt, jetzt darf der kleine Arthur schon den Baby-Yoga-Kurs mit Mama Pippa Matthews (35) besuchen. Ganz so wie erhofft, stellt sich der acht Monate alte Bub aber offenbar nicht an. Die fitnessbegeisterte Schwester von Herzogin Kate (37) ist trotzdem guter Dinge, wie sie der britischen Tageszeitung "Daily Mail" weiter verriet: "Ich glaube an die Vorteile von Baby-Yoga - ich wünschte nur, ich hätte es früher ausprobiert."