Spruch des Tages Pinks Kinder nicht mehr auf Instagram

Sängerin Pink (39, "What About Us") hat verkündet, dass sie nie wieder Fotos ihrer Kinder in den sozialen Medien veröffentlichen will. Der Grund: die vielen Hass-Kommentare, die sie zu einem Bild ihres Sohnes ohne Windel erhalten hatte. Den Schnappschuss von dem Zweijährigen hatte Pink auf Instagram geteilt. "Wir leben auf einer Farm. Meine Kinder sind nackt. Das passiert. Ich bin auch manchmal nackt", erklärt der Popstar nun dazu in der Show von Ellen DeGeneres (61). Einigen von Pinks Followern gefiel das Foto offensichtlich gar nicht. Die Sängerin verriet, dass manche User sogar gedroht hatten, das Jugendamt zu informieren. Daraufhin habe sie heftig geweint - und beschlossen, keine Familienfotos mehr zu posten, so die 39-Jährige.