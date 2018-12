Spruch des Tages Peter Weck: Vom Ford zum Maserati

1955 wirkte der österreichische Schauspieler Peter Weck (88) als Erzherzog Karl Ludwig an der Seite der legendären Romy Schneider (1938 - 1982) im ersten "Sissi"-Film mit. Seine Gage für das Engagement investierte er damals in sein erstes eigenes Auto, wie er zum diesjährigen Weihnachtsfest der "Bild"-Zeitung im Interview verraten hat. Auch später habe er sein verdientes Geld noch in Autos gesteckt, allerdings in ein wenig luxuriösere Modelle. Den ersten "Sissi"-Film, der Weck seinen Ford finanzierte, gibt es an Heiligabend um 20:15 Uhr im Ersten zu sehen.