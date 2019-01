Spruch des Tages Pamela Anderson über Liebhaber

"Baywatch"-Star Pamela Anderson (51) hat ganz klare Ansichten, wenn es um die Qualitäten von Männern als Liebhaber geht. Auf Twitter offenbarte sie in einem ausführlichen Post, was ein Sexualpartner ihrer Ansicht nach mit in eine Beziehung bringen muss - Veganer stehen offenbar ganz oben in ihrem persönlichen Männer-Ranking. "Mutige und radikale Männer, die lesen und sich in der Welt engagieren, sind sexy", führte sie vorab an. Eher weniger begeistert ist sie von Männern, die gerne Pornos konsumieren: "Die schlimmsten Liebhaber schauen sich gefühllose, desensibilisierte Pornos an."