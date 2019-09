Spruch des Tages Ozzy Osbourne als "Iron Man"

Nach einem Jahr mit gesundheitlichen Rückschlägen geht es Ozzy Osbourne (70, "Memoirs of a Madman") bereits "viel besser", wie seine Frau Sharon (66) nun bei "Jimmy Kimmel Live" erzählte. Der Musiker hatte unter anderem mit einer Lungenentzündung und den Folgen eines Sturzes zu kämpfen. Er sei nachts aufgestanden und ins Bad gegangen, so die 66-Jährige. Beim Zurückgehen sei er gestürzt und habe sich den Kopf zunächst an einem Tisch, dann am Bettpfosten angeschlagen: "Er hatte Metallstangen in seinem Körper und der Sturz drückte die Stangen durch seine Knochen, so dass er drei größere Operationen brauchte."