Spruch des Tages Orlando Bloom: Wieder Legolas?

Schauspieler Orlando Bloom (42, "Fluch der Karibik") ist vielen wohl vor allem als androgyner Elb Legolas in Erinnerung. Für Amazons Prequel-Serie zu J. R. R. Tolkiens Fantasy-Epos "Der Herr der Ringe" wird Bloom allerdings wohl nicht mehr in die Haut des leichtfüßigen Bogenschützens schlüpfen. Bisher habe er noch mit niemanden von Amazon darüber gesprochen, sagte der gebürtige Brite laut dem "Hollywood Reporter" auf der Television Critics Association Summer Press Tour. Die Arbeiten an der Serie sollen 2020 beginnen, wie Amazon bei der Veranstaltung verkündete. J.D. Payne und Patrick McKay wurden als Showrunner bestätigt.