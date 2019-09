Spruch des Tages Olivia Colman hat es schwer

Schauspielerin Olivia Colman (45) hat zugegeben, dass sie für ihre Rolle als Königin Elizabeth II. (93) in der Netflix-Serie "The Crown" viel an ihrer Ausstrahlung arbeiten musste. Doch nicht nur ihre eigene Körpersprache habe sie für die Rolle abgelegt, auch sprachlich sei die Queen eine Herausforderung für sie, wie sie dem Magazin "Harper's Bazaar" verriet. Allein die royale Aussprache des Wortes "yes" mache fast süchtig: "Es ist sehr schwer, wieder aufzuhören."