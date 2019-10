Spruch des Tages Norman Reedus' ungewöhnliche Souvenirs

Norman Reedus (50) hat offenbar ein Faible für ungewöhnliche Souvenirs vom Set der Zombie-Serie "The Walking Dead". Das hat der Schauspieler in der "Late Show" von Stephen Colbert (55) verraten. Neben dem Bart seines ehemaligen Co-Stars Andrew Lincoln (46) alias Rick Grimes hat Reedus auch den Pferdeschwanz von Scott Wilsons (1942-2018) Figur in seinem Kühlschrank zu Hause gelagert. Wilson spielte in der Serie Hershel Greene. Reedus ist seit 2010 als Daryl Dixon darin zu sehen. Die zehnte Staffel ist im Oktober im TV angelaufen.