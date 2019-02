Spruch des Tages Nikolaj Coster-Waldaus Eltern meiden GoT

Im April 2019 läuft die von Fans weltweit heiß ersehnte achte und finale Staffel der HBO-Serie "Game of Thrones" an. Schauspieler Nikolaj Coster-Waldau (48, "Gods of Egypt") ist darin seit der ersten Staffel als "Königsmörder" Jaime Lennister zu sehen. Seine Familie scheint das offenbar wenig zu beeindrucken, wie er im Interview mit dem Magazin "GQ" verrät. Der gebürtige Däne nimmt das seinen Lieben jedoch nicht übel. "Es fühlt sich für meine Familie wohl einfach komisch an, mich im Fernsehen zu sehen", so der 48-Jährige.