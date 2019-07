Spruch des Tages Nicole Kidman fühlt sich wie Cinderella

Nicole Kidman (52, "Big Little Lies") liebt es, extravagante Kleider auf dem roten Teppich zu tragen. In einem Essay in der Modezeitschrift "Harper's Bazaar" verriet die australische Schauspielerin, wie magisch diese Auftritte für sie sind. Wie Cinderella höchstpersönlich fühle sie sich dabei, erklärt sie. Doch solche Roben tragen zu dürfen, ist für die 52-Jährige keineswegs selbstverständlich. "Für das kleine Mädchen, das früher mit seiner Mutter Flohmärkte durchkämmte, wird die Freude an solcher Schönheit nie verblassen", schreibt Kidman in ihrem Essay.