Spruch des Tages Nemec: "Sex in Freundschaften schwierig"

Miroslav Nemecs (65) nächster Tatort heißt "Mann tv". Darin verkörpert er allerdings nicht die Rolle des beliebten TV-Kommissars "Ivo Batic", sondern fungiert einmalig als Moderator des WDR-Formats. Ein Thema der Episode ist die Freundschaft zwischen Männern und Frauen. Vor allem in jungen Jahren sei das nicht immer einfach, so der Schauspieler. Mit dem Alter hat er hier aber an Erfahrung gewonnen: "Die Machtkämpfe, die früher dazu gehörten, interessieren mich nicht mehr." "Mann tv" mit Miroslav Nemec läuft am 10. Oktober von 22.10 bis 22.40 Uhr im WDR.