Spruch des Tages Neil Patrick Harris: Stalker-Gerüchte

Seit 14 Jahren sind Schauspieler Neil Patrick Harris (45, "How I Met Your Mother") und Ehemann David Burtka (43) ein Paar. Doch Burtka, der sein eigenes Gourmet-Restaurant führt, war anfangs offenbar nicht begeistert von seinem jetzigen Mann. "Ich wusste, wer er war, aber ehrlich gesagt, habe ich ihn abblitzen lassen, als wir uns kennenlernten", erzählte er laut "Page Six" in einem Interview mit dem "Hamptons"-Magazin: "Ich war in einer Beziehung und er spielte 'Cabaret' und hatte tiefblaue Haare. Ich dachte für eine Weile, er sei ein Stalker".