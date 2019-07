Spruch des Tages Natalie Portman spielt keine Mutter

Natalie Portman (38, "Thor") gehört zu den Großen in Hollywood und hat schon viele verschiedene Charaktere verkörpert. Doch es gibt eine Rolle, die sie nie spielen möchte: die der Mutter. Das verriet die 38-Jährige jetzt in einem Interview mit dem Modemagazin "Harper's Bazaar". Vielmehr müssten sich die Rollen von ihrem eigenen Leben unterscheiden. "Deshalb habe ich verrückte Erfahrungen gemacht, wie z.B. einen Astronauten oder einen Popstar zu spielen", so die Schauspielerin. Natalie Portman hat zusammen mit ihrem Ehemann Benjamin Millepied (42) zwei Kinder.