Spruch des Tages Motsi Mabuse über faire Bewertungen

Motsi Mabuse (38) sitzt aktuell in der Jury von "Strictly Come Dancing", der britischen Version von "Let's Dance". An der Sendung nimmt auch ihre Schwester teil, weshalb sich einige Fans und Kandidaten Sorgen um eine mögliche Befangenheit gemacht haben. Im Interview mit "The Sun" hat die gebürtige Südafrikanerin jetzt aber erklärt, warum sie nicht parteiisch bewerten wird. Neben der Hintergrundgeschichte rund um die Hautfarbe möchte die Tänzerin ihrer Schwester auch nicht das Gefühl vermitteln, sie könnte die Show nur wegen ihr gewinnen: "Ich würde ihr die Freude über einen Sieg nicht wegnehmen wollen."