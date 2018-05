Spruch des Tages Michael Schultes "riesiges Abenteuer"

Mit seinem vierten Platz beim Eurovision Song Contest in Portugal am vergangenen Wochenende hat Michael Schulte (28) die Niederlagen der vergangenen Jahre vergessen gemacht. Ein absoluter Höhepunkt in seiner noch jungen Karriere, wie er in der "NDR Talk Show" verriet. Dabei verkündete er auch, dass die Bewerbungsfrist für den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2019 bereits gestartet ist. Unter www.eurovision.de/bewerbung steht jetzt das Formular für den ESC-Vorentscheid bereit. Mitmachen können Sängerinnen und Sänger, aber auch Bands mit maximal sechs Personen. Einen eigenen Song müssen sie nicht einreichen, können es aber. Das Mindestalter liegt bei 18 Jahren.