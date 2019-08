Spruch des Tages Michael Gwisdek: Urlaub ohne seine Frau

Im Urlaub wandelt er auf Solopfaden: Schauspieler Michael Gwisdek (77, "Das Lied in mir") ist seit 20 Jahren mit seiner Frau Gabriela zusammen, 2007 heiratete das Paar. Doch gemeinsame Reisen mit seiner Liebsten kommen für den TV-Star nicht in Frage, wie er im Interview mit "Bild am Sonntag" verriet. Dies führe lediglich zu unnötigem Beziehungsstress. Ein weiteres Geheimnis ihrer glücklichen Ehe? Sie hätten sich gegenseitig Verbote ausgesprochen, so Gwisdek. Während der Schauspieler auf Alkohol verzichtet, lässt sie die morgendliche Make-up-Routine weg. "Wenn wir morgens aufstehen, soll sie sich räkeln und gähnen und dann will ich mit ihr zusammen frühstücken."