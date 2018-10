Spruch des Tages Michael Caines Treue-Trick

Gelegenheit macht Diebe - und Ehebrecher, ist sich der 85-jährige Sir Michael Caine ("Ein dreckiger Haufen") sicher. Um gar nicht auf den Gedanken zu kommen, einen Seitensprung mit all den jungen und schönen Schauspielerinnen zu wagen, denen er in seiner langen Karriere begegnet, hat er einen einfachen Trick parat. Seine Ehefrau Shakira Caine, mit der er seit 1973 verheiratet ist, war schlichtweg an jedem Set zugegen, an dem der britische Schauspieler bislang gedreht hat. Das verriet Caine der Seite "Daily Mail". Eine aufwendige Treue-Routine, immerhin wirkte der Schauspieler schon in über 160 Filmen mit...