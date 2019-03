Spruch des Tages Michael Bublé ist seinen Fans dankbar

So publikumsnah gab sich Sänger Michael Bublé (43, "To Be Loved") im Interview mit dem US-Magazin "People". Er möchte denjenigen, die ihn und seine Songs mögen, etwas zurückgeben: Seine Musik soll auch ihnen durch schwere Zeiten helfen. Die Krebserkrankung seines kleinen Sohnes Noah (5), die 2016 diagnostiziert worden war, habe seine Sicht auf die Dinge verändert, er finde nun auch "Freude in den kleinen Momenten".