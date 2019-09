Spruch des Tages Melissa McCarthy nutzt ihre Stimme

Melissa McCarthy (49, "Mike & Molly") gehört zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen in Hollywood. Mittlerweile könne sie sich laut der "Bild am Sonntag" ihre Rollen aussuchen. In manchen Jahren verdiene sie über 30 Millionen Euro. Doch McCarthy mache Filme nicht wegen des Geldes, sondern weil diese ihr eine Stimme geben. "Das ist großartig", sagt sie. Diese Stimme erhebt sie nicht nur, um Witze zu erzählen, sondern unter anderem auch, um auf die ungleiche Behandlung von Männern und Frauen aufmerksam zu machen.