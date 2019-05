Spruch des Tages Mel B und die Liebe ihres Lebens

Spice Girl Mel B (43) denkt im britischen "Mirror" mit Wehmut an die kurze Beziehung zu US-Schauspieler Eddie Murphy (58, "Mr. Church") zurück. Die zwei waren 2006 ein Paar. Die Beziehung scheiterte, kurz nachdem die Sängerin schwanger wurde. Doch Mel B bezeichnet Murphy noch heute als ihren "Seelenverwandten" und die "Liebe meines Lebens". Zerbrochen sei die Beziehung an der Frage nach dem gemeinsamen Lebensmittelpunkt. Sie sei nach Streitereien nach Leeds geflohen und habe gehofft, dass er ihr nachfliege - was aber zu ihrem großen Bedauern nie passiert sei. Die gemeinsame Tochter Angel Iris ist 12 Jahre alt.