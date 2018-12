Spruch des Tages Mario Adorf ganz romantisch

Schauspieler Mario Adorf (88, "Der große Bellheim") ist seit 50 Jahren mit seiner Ehefrau Monique Faye (74) liiert, seit 33 Jahren sind sie verheiratet. Im Interview mit der "Bild am Sonntag" schwärmte der 88-Jährige nun von seiner Liebe. Im Laufe der Jahre sei "eine noch größere Gemeinsamkeit entstanden, das Gefühl, zusammengehören. Das war früher schon so, aber es ist heute noch intensiver." Was für eine schöne Liebeserklärung kurz vor dem Fest der Liebe!