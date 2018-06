Spruch des Tages Mariella Ahrens: Schlafzimmer-Talk

Diesen Einblick in ihr Sexleben gab die Schauspielerin Mariella Ahrens (49, "666 - Trau keinem mit dem du schläfst") in einem Bild-Interview. Derzeit ist die Brünette, die bereits mehrfach für den Playboy die Hüllen fallen ließ, übrigens Single. Letzten Sommer ging die Beziehung mit Marc Sebastian Esser in die Brüche. Doch bestimmt ist sie nicht mehr lange alleine, denn die Schauspielerin sagt von sich selbst, sie sei ein Beziehungsmensch und glaube noch ein bisschen an die große Liebe. Für One-Night-Stands ist sie dagegen nicht (mehr) zu haben.