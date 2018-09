Spruch des Tages Marianne Sägebrecht verzichtet auf Sex

Schauspielerin Marianne Sägebrecht (73, "Out of Rosenheim") erklärt in der aktuellen Ausgabe von "ZEITmagazin MANN" ihre Sicht auf das Thema Sex. Die Art, wie heutzutage Sexualität gelebt werde, sehe sie kritisch: "Es geht um diese Sucht nach Bestätigung des anderen: Bin ich noch erotisch genug? Reine Sexualität führt ja nicht zu einer seelischen Befriedigung." Auf die Frage, ob sie seit dem Ende ihrer Ehe im Alter von 30 Jahren je wieder eine körperliche Beziehung zu einem anderen Menschen gepflegt habe, sagte sie: "Nur Umarmungen. Für mich ist eine Umarmung sowieso das Allerschönste. Den anderen Menschen halten, schützen und lieben. Ohne das könnte ich auch nicht sein. Ich finde es ein bisschen schwierig, dass sich jemand in unserer Zeit nur über die Begehrlichkeit von anderen definiert", so die 73-Jährige.