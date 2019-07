Spruch des Tages Margot Robbie mit "Star Wars"-Beichte

Überraschendes Geständnis von Margot Robbie (29, "Suicide Squad")! Die Schauspielerin verriet bei einem Interview mit "MTV News" auf der Promotour für ihren neuen Film "Once Upon A Time In... Hollywood", dass sie noch nie einen "Star Wars"-Film gesehen hat. Nachholbedarf sehe sie allerdings nicht. "Ich will irgendwie einfach sehen, wie lange ich das durchziehen kann", so die 29-Jährige. Der neue Film von Quentin Tarantino (56), "Once Upon A Time In... Hollywood", startet am 15. August in den deutschen Kinos.