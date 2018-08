Spruch des Tages Marcus Schenkenberg über Ex Pam Anderson

Marcus Schenkenberg feiert am 4. August seinen 50. Geburtstag. Einst war er das bestbezahlte Männermodel der Welt, doch die Frau fürs Leben hat er noch nicht gefunden. Anfang der 2000er Jahre war er mit Busenwunder Pamela Anderson (51, "Baywatch") liiert. Dass diese Beziehung in die Brüche ging, hat seine Eltern nicht gestört. "'Es muss doch keine Hollywood-Frau sein, die so viel mit einer eigenen Karriere beschäftigt ist', sagte meine Mutter", erinnert sich Schenkenberg im Interview mit der "Bild"-Zeitung. "Sie haben sich für mich immer eine bodenständige Frau gewünscht", so der 50-Jährige weiter.