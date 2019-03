Spruch des Tages Madonna feiert "Like A Prayer"-Jubiläum

Madonna (60, "Celebration") blickt auf einen ihrer größten Hits zurück: "Like A Prayer". Kaum zu glauben, dass der Song in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum feiert. Pünktlich zum Jahrestag postete die Queen of Pop einen Ausschnitt des Musikvideos auf Instagram und erinnert sich an den damaligen Aufschrei zurück. Das Video wurde kurz nach der Veröffentlichung verboten. Selbst der Vatikan meldete sich zu Wort und verurteilte die Sängerin. Doch damals wie heute prallt alle Kritik an ihr ab. "Alles Gute zum Geburtstag für mich und die Kontroverse", kommentierte sie das Video.