Spruch des Tages Lobhudelei auf Kim Cattrall

Der französisch-US-amerikanische Schauspieler Gilles Marini (42), der im ersten "Sex and the City"-Film Samantha Jones' (Kim Cattrall, 62) Nachbarn spielte, hat laut "Page Six" keinen Zweifel daran gelassen, auf welcher Seite er sich beim anhaltenden Streit zwischen Cattrall und Sarah Jessica Parker (53) befindet. Die beiden Hauptdarstellerinnen der Serie liegen sich angeblich in den Haaren, weil Cattrall dafür gesorgt haben soll, dass der dritte Kinofilm zur Erfolgsserie abgeblasen wurde. "Wir dürfen nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen, nur weil die Person keine Lust darauf hatte, einen Film zu drehen", nimmt Marini Cattrall weiter in Schutz.