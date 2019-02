Spruch des Tages Lily James sehnt sich nach Imagewandel

Bahnt sich da etwa ein Imagewechsel an? Lily James (29, "Baby Driver") hat bereits eine beachtliche Karriere als Schauspielerin hingelegt. Doch mit ihrem 30. Geburtstag im April dieses Jahres möchte die gebürtige Britin einige Dinge in ihrem Leben ändern, wie sie in einem Interview mit "Harper's Bazaar" erklärte. Sie habe die Hoffnung, dass sie "aufhört viel darauf zu geben, was andere Leute denken" und selbstsicherer werde. Auch mit dem reizenden Girlie-Image, das viele seit der Disney-Neuverfilmung von "Cinderella" von ihr verbinden, möchte sie brechen.