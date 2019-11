Spruch des Tages Liam Gallaghers "Brillanz"

Seit den MTV European Music Awards, die am Sonntagabend in Sevilla vergeben wurden, darf sich der Ex-Oasis-Sänger Liam Gallagher (47) offiziell als "Rock Ikone" wähnen. Dass sich der Brite aber schon lange vor dieser erstmals verliehenen Sonderehrung für den Allergrößten hielt, das beweist der "bescheidene" Spruch während seiner Dankesrede. Mit Spannung darf nun erwartet werden, was der liebste Feind Noel (52) von dieser vollmundigen Ego-Ansage seines Bruders hält. Schwer vorstellbar, dass er sich diese Steilvorlage für einen Seitenhieb entgehen lässt.