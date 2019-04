Spruch des Tages Leander Haußmann zockt gern Videospiele

Für Regisseur Leander Haußmann (59, "Das Pubertier") seien Videospiele sein Rückzugsort gewesen, als er Intendant am Schauspielhaus Bochum gewesen sei, schreibt er in einem Beitrag in der aktuellen Ausgabe von "Zeit Wissen". Für ihn seien die Entwickler von Videospielen Genies und die großen Erzähler unserer Zeit: "Schiller würde vor Vergnügen in die Luft springen." Die negative Meinung von Videospielen einiger Eltern und Politiker könne er nicht nachempfinden.