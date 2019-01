Spruch des Tages Lady Gaga kritisiert Donald Trump

Für ihre Schimpftirade gegen US-Präsident Donald Trump (72) unterbrach Lady Gaga (32, "A Star Is Born") am Wochenende sogar ihr Konzert in Las Vegas. Anlass für ihren emotionalen Ausbruch war der aktuelle Shutdown in den USA, der bereits in die fünfte Woche geht. Über 800.000 Staatsbedienstete beziehen seit Wochen keinen Lohn mehr. "Es gibt Menschen, die von Gehalt zu Gehalt leben und ihr Geld brauchen", wetterte sie wütend ins Mikrofon. Die Zuschauer applaudierten der Sängerin, die sich anschließend für ihren Ausbruch entschuldigte: "Okay, entschuldigt, ich war kurz aufgebracht." Ihren Auftritt setzte sie daraufhin fort.