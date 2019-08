Spruch des Tages Kimi Räikkönen sieht Vorteile im Trinken

Eigentlich gilt der Formel-1-Pilot Kimi Räikkönen (39) als ziemlich wortkarg. Wenn er allerdings etwas von sich gibt, dann hat das oft hohen humoristischen Wert. So auch jetzt, als er laut "Bild" seinen Muskelfaserriss in der Wade erklärte. Er verletzte sich während eines Trainings vor dem Grand Prix von Belgien am kommenden Sonntag. Vom Kopf her sei er aber sicher, dass er fahren könne: "Ich werde es im Training ausprobieren und dann werden wir sehen, ob es geht."